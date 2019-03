Honderden mensen vast op berg waar wintereditie Tomorrowland plaatsvindt

Veel sneeuw

,,Er was vanochtend al veel sneeuwval, maar dat was niet zo'n probleem’’, zegt woordvoerster Debby Wilmsen. ,,Toen de wind steeds heviger werd, hebben we echter de skiliften moeten sluiten. Niet iedereen die boven was, had ski's mee, want velen wilden gewoon wat gaan feesten in de bar. We hebben zes snowcats ingezet om hen weer naar beneden te halen.’’



Morgen wordt weer beter weer voorspeld, al houdt de organisatie de situatie wel in de gaten. Tomorrowland Winter benadrukt wel dat het eigenlijke festival in het dorp van het skioord plaatsvindt en er bovendien voldoende overdekte locaties zijn voor het geval het bij momenten buiten te koud of te guur zou worden.



In totaal verwacht Tomorrowland Winter deze week 25.000 bezoekers. Op de affiche staan onder meer Paul Kalkbrenner, Armin van Buuren, Netsky, Martin Garrix, Lost Frequencies en Martin Solveig. Het festival eindigt vrijdag.