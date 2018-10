Honderden treurende fans brengen Koos Alberts laatste groet

,,Er staat een hele lange rij'', vertelt Leo Lukassen. Hij was tientallen jaren de de manager van de smartlappenvocalist. Volgens hem is sprake van een ware bloemenzee rond de kist. ,,Alle standaarden voor bloemen zijn al vol'', aldus Lukassen (73). Hij schat dat in het eerste halfuur zo'n driehonderd mensen de laatste eer bewezen aan de zanger. Er zullen er, zo schat hij in, nog honderden volgen.

Koos Alberts, echte naam Koos Krommenhoek, wordt morgen in besloten kring gecremeerd. De zanger uit de Amsterdamse Jordaan was beroemd om hits als 'Ik verscheurde je foto' en 'Eenmaal kom je terug'.

De zanger verbleef de afgelopen tijd op een verpleegafdeling van het ziekenhuis in Enschede. Hij werd eind augustus geopereerd vanwege blaaskanker. Na de ingreep leek de zanger aan de beterende hand, maar uiteindelijk ontstonden complicaties, waardoor Alberts op de intensive care kwam te liggen. Daar werd hij in slaap gehouden. Na enige tijd werd hij weer overgeplaatst naar de verpleegafdeling.

Na zijn overlijden schreef zijn echtgenote Joke Krommenhoek op Facebook: ,,Onze grote kanjer die de afgelopen vijf weken heeft gevochten om deze wedstrijd te winnen. Hoe verdrietig was het voor ons om zijn strijd te zien. Deze wedstrijd heeft hij niet kunnen winnen. In het bijzijn van de kinderen, kleinkinderen en familie is hij rustig ingeslapen. Dankbaar voor de grote liefde die we van hem mochten ontvangen en trots op de sportman en artiest die hij in hart en nieren was."

Koos Alberts zat wegens een dwarslaesie al circa 31 jaar in een rolstoel. Hij kreeg op 29 oktober 1987 een ernstig ongeluk nadat hij, terugkerend van een optreden, achter het stuur van zijn auto in slaap was gevallen. Alberts verving die dag André Hazes die op het allerlaatste moment het optreden had afgezegd. Het voertuig vloog uit de bocht en Alberts werd naderhand enige tijd klinisch dood verklaard.

Toen hij bijkwam, bleek hij grotendeels verlamd en had hij nog maar één goed functionerende stemband. Na een lange revalidatieperiode verscheen de zanger in 1989 op televisie om vervolgens een jaar later weer in het land op te treden. Jordanees Alberts, getrouwd met Joke, heeft al jaren geen hit meer gehad, maar geldt nog steeds als een populaire Nederlandse smartlappenzanger. Eerder dit jaar trad Alberts nog op in de Johan Cruijff Arena bij de Toppers.

