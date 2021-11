Hoofdpiet kondigt maatregelen aan in persconferentie: ‘Dat is niet eerlijk’

Sinterklaasjournaal Hoofdpiet last persconfe­ren­tie in, maar het ‘belang­rijk­ste nieuws is al gelekt’

Het Sinterklaasjournaal heeft wederom met een dikke knipoog ingespeeld op de coronacrisis. In de uitzending van donderdag was er flinke paniek in het Pietenhuis door een tekort aan pakjes. Er werd een persconferentie aangekondigd, maar kort daarna bleek het belangrijkste nieuws al gelekt. De grote vraag is nu of die beweringen juist zijn.

9:14