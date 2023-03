Hoofdredactie NOS Sport treedt per direct terug

Op korte termijn wordt een interim-hoofdredacteur aangesteld, die aanblijft totdat er een nieuwe hoofdredacteur is. De hoofdredactie van NOS Sport bestaat behalve Nooter uit adjunct-hoofdredacteuren Pim Marks, Selma Schuurman en Ewoud van Winsen. Met de NOS-directie is afgesproken dat Marks en Schuurman weliswaar terugtreden, maar er met de interim-hoofdredacteur voor zorgen dat lopende dossiers goed worden overgedragen.

Na het Volkskrant -artikel van afgelopen vrijdag, waarin de cultuur op de sportredactie van de NOS het zwaar te verduren kreeg, stelde de hoofdredactie 'gefaseerd’ te zullen aftreden . Dat zorgde volgens ingewijden voor extra ergernis en onrust op de redactievloer. Het artikel sloeg bij de omroep in als een bom. In het weekend volgde spoedoverleg en zowel intern als extern nam de roep om het onmiddellijke vertrek van de leiding toe.

Stroomversnelling

Zondagavond kwam er alsnog een nieuw bericht van de omroep. ,,Door de gesprekken die we de afgelopen dagen hebben gevoerd over de uitkomsten van de inventarisatie, is het eerder aangekondigde gefaseerde terugtreden in een stroomversnelling geraakt’’, zegt algemeen directeur van de NOS, Gerard Timmer. ,,Er breekt nu een fase aan waarin we gaan kijken wat de sportredactie op de korte termijn en in de toekomst nodig heeft.”