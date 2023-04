Hoogzwangere Gaby sport erop los en Gordon dankbaar voor ‘helende’ tijd in Baku

555.000 kijkers zien Monica Geuze en Yolanthe Cabau op de vlucht slaan in Het Jachtsei­zoen

Naar de eerste aflevering van een nieuwe reeks van Het Jachtseizoen op SBS6 hebben zaterdagavond 555.000 mensen gekeken, meldt Stichting Kijkonderzoek (SKO) zondag. De start van de serie is daarmee iets beter bekeken dan de eerste aflevering van het eerste seizoen vorig jaar, toen er 469.000 mensen keken. Het Jachtseizoen was zaterdag ook het best bekeken programma van SBS6.