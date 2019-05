Hopelijk kan Duncan wél zijn hoofd koel houden

Ze probeerden het angstvallig te verbergen, maar voor de oplettende kijker was dinsdagavond na de eerste repetitie van Duncan Laurence in Tel Aviv onmiskenbaar teleurstelling annex lichte paniek te zien in de ogen van de Songfestival-watchers. Hier ging iets niet helemaal zoals ze verwacht hadden. En met ‘ze’ bedoel ik Koos van Plateringen van Shownieuws/6 Inside, Aran Bade van RTL Boulevard en een mij onbekende Engelse ‘expert’ in een afgrijselijk gebloemde blouse die op beide zenders mocht oreren.



Maar geef toe: we tuimelden allemaal van onze roze wolk bij de aanblik van die weinig verrassende lasers, lichtgevende bol en Duncan die stijfjes achter zijn keyboard zat waardoor er niets te zien was van zijn met de hand ingekleurde jasje van honderd jaar oude tafellakens. Het was gelukkig lang niet zo erg als die krumpende dansers van Waylon, maar de act heeft ook nog niet de filmische kracht van het bijna-winnende optreden van The Common Linnets. Dus kan het bidbook van sommige Nederlandse steden voor het Eurovisie Songfestival 2020 voorlopig weer de kast in, net als het voorbarige gespeculeer van sommige columnisten over wie de show zou moeten presenteren.