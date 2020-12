Hopelijk staat Ali B na deze flop weer met beide beentjes op de grond

Het is even geleden, maar we hebben er weer een: een megaflop op NPO 1. Ali B op volle toeren trok gisteren op primetime een miserabele 358.000 kijkers. Ter vergelijking: de nieuwe Bridget Jones-achtige dramaserie Kerstgezel.nl vóór hem scoorde 1,1 miljoen kijkers. Op1, dat na hem kwam, haalde er 750.000.



Een dip in de kijkcijfers veroorzaken op de grootste zender van Nederland is voorwaar een knappe prestatie. Er zijn volksstammen Nederlanders die het cijfer 1 ingebrand hebben staan in de hoek van hun tv-scherm, omdat ze nooit een seconde naar een andere zender talen.



Ze beginnen elke middag standaard met Tijd voor Max en eindigen rond middernacht met het late Journaal. Behalve dus als Ali B in beeld verschijnt. Dan schieten ze uit hun sluimer en weten ze ineens niet hoe snel ze hun afstandsbediening moeten afstoffen en aan het zappen moeten slaan.