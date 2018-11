House of Cards zonder Frank Underwood, kan dat?

Het vijfde seizoen eindigde alsof de makers van de populaire serie over de Amerikaanse politiek voorkennis hadden. Dat was niet het geval, maar timing om Frank zijn presidentschap in de slotaflevering te laten opgeven, was vrijwel perfect. Het laatste shot van het vijfde seizoen was van de nieuwe president Claire, zijn echtgenote, die naar de kijker twee ferme woorden spreekt: my turn, mijn beurt.



Claire ging daardoor sowieso al als president van de VS het zesde seizoen in, daar hoefden de makers ook na de beschamende aftocht van Kevin Spacey niets aan te veranderen. Toch was de verhaallijn natuurlijk nog niet helemáál af. Claire had haar man, die dus geen seconde meer (levend) terugkeert in het nieuwe seizoen, kort voor haar slotwoorden bedrogen. In haar eerste tv-optreden als president zou Claire haar echtgenoot, die moest aftreden vanwege een schadelijk onderzoek naar zijn handelen, gratie verlenen. Die afspraak schond ze, waardoor we in zijn achteraf laatste shots in House of Cards een woeste Frank Underwood zagen. Hij dreigde zelfs zijn vrouw te vermoorden.