House of the Dragon succesvolste HBO-lancering ooit in Nederland

,,House of the Dragon is veruit de grootste lancering in de geschiedenis van HBO en HBO Max in Nederland”, zegt een woordvoerder van de streamingdienst. ,,Alle records voor een nieuwe titel van de streamingdienst HBO Max én de kijkcijfers uit de periode waarin HBO nog een lineair kanaal was in Nederland werden gebroken. De kijkuren van de eerste aflevering overtroffen alle verwachtingen.”



De aflevering ging maandagochtend in 21 Europese landen om 3.00 uur in première op HBO Max. Al in de vroege ochtenduren zag HBO vervolgens een grote vraag naar de serie, waarna er in de avonduren een echte piek in het aantal kijkers ontstond. Begin mei berekende marktonderzoeker Telecompaper dat zo’n 500.000 Nederlanders sinds de start ervan in maart een abonnement op de streamer hadden afgesloten.