Huidkanker ontdekt bij Hanny Veerkamp

Hanny dacht dat het haar niet zou overkomen. ,,Maar de dokter zag wel dat ik veel in de zon had gezeten vroeger, en nu nog. Ik hou van de zon," biecht ze op. ,,Ik moet me meer insmeren, met factor 50. En dat doe ik ook niet."



De laatste jaren kwakkelt Hanny met haar gezondheid. In 2016 werd ze getroffen door een TIA en daarna kampte ze met een zware longontsteking. Vorig jaar belandde ze in het ziekenhuis met een ontsteking in haar rug en enkele maanden later kwam ze lelijk ten val op de Huishoudbeurs.