'Huis van Caitlyn Jenner afgebrand in Malibu'

In het zuiden van Californië woeden twee grote branden. De bekende kustplaats Malibu moest gedeeltelijk worden geëvacueerd. Bronnen van TMZ zeggen dat het huis van Caitlyn in vlammen opging toen het vuur richting de voorstad van Los Angeles kwam. Caitlyn woont sinds 2015 in Malibu en had eerder te maken met natuurrampen. Vorig jaar begaf haar dak het tijdens een grote storm.



Caitlyns stiefdochter Kim Kardashian zit ook in spanning. Zij moest haar huis in Calabasas verlaten vanwege de natuurbranden, net als Khloe en Kourtney.