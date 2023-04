Huisvrouw met bijl en een kort lontje krijgt binnen een jaar twee dramaseries

dubbelrecensieBinnen een jaar zijn twee dramaseries verschenen over de Texaanse huisvrouw Candy Montgomery die in 1980 haar buurvrouw met 41 bijlslagen om het leven bracht. Waarom spreekt haar leven zo tot de verbeelding?

Love and Death (HBO Max) Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dramaserie



Candy: A Death in Texas (Disney+) Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Dramaserie



Op het eerste gezicht is Candy Montgomery een voorbeeldige huisvrouw. Twee lieve kinderen, een man met een goede baan en volop actief binnen de plaatselijke kerkgemeenschap in het Texaanse plaatsje Wylie. Ze zingt onder meer in het kerkkoor.

Maar Candy is niet tevreden over haar seksleven. Haar man is vaak op pad voor zijn werk, dus voelt zij zich tekortgedaan. Impulsief benadert zij de echtgenoot van haar beste vriendin met een bijna zakelijk voorstel met vergaande gevolgen. Zij wil met hem een puur seksuele verhouding beginnen zonder poespas en zeker geen liefde. De verbouwereerde buurman, bepaald geen adonis, accepteert want Candy is wel aantrekkelijk.

Nu er twee series, na een televisiefilm uit 1990 (Evidence of Love) met Barbara Hershey in de hoofdrol, zo kort na elkaar zijn gemaakt rijst de vraag waarom Candy tot de verbeelding spreekt. Haar levensverhaal prikkelt zonder twijfel de morbide nieuwsgierigheid van de kijker. Hoe kan een vrouw die niet voldoet aan het stereotiepe beeld van een moordlustig individu tot deze daad komen?

In beide series wordt zij voorgesteld als een voorbeeldige buurvrouw vol onderhuidse spanningen die op een gegeven moment explodeert en de keurige echtgenote van haar minnaar met een bijl afmaakt.

Regisseur Lesli Linka Glatter van Love and Death, bekend van series als Mad Men en Homeland, probeert haar gedrag te verklaren: ,,Candy behoort tot een generatie Amerikanen die in de jaren 70 en 80 alles voor elkaar leken te hebben; een huwelijk met kinderen, goedbetaald werk, een droomhuis, alles lijkt perfect. Maar toch is er sprake van een leeg, onbevredigend gevoel. Candy probeert dat gemis met een verhouding in te vullen. Die op den duur ook niet voldoet.”

Moeilijk te begrijpen

Voor de vertolkster van Candy, Elizabeth Olsen, was het belangrijk om de moordenares te begrijpen. ,,Zij wilde kennelijk telkens meer uit haar leven te halen dan mogelijk en wenselijk was. Haar streven naar perfectie dreef haar uiteindelijk tot haar daad”, aldus de actrice die overigens niet de vorige serie met Jessica Biel, Candy: A Death in Texas, wilde bekijken omdat zij haar eigen interpretatie van haar rol intact wilde houden.

Wie beide vertolkingen met elkaar vergelijkt ziet dat Biel zo veel mogelijk op de echte Candy wilde lijken; dezelfde nepkrullen en groot brilmontuur. Olsen onderging een dergelijke gedaanteverwisseling niet. Zij blijft dichterbij haar eigen uiterlijk.

In beide series komt de bijlmoord gepleegd nadat Candy door de echtgenote van haar minnaar met de affaire werd geconfronteerd pontificaal in beeld. In Love and Death nam het filmen twee opnamedagen in beslag. Beide filmploegen hadden de beschikking over het gedetailleerde verslag van de rechtszaak die resulteerde in een bizarre uitspraak, waardoor Candy op vrije voeten kwam.

Voor zover bekend is zij inmiddels gescheiden. Onder haar meisjesnaam heeft zij met haar dochter een therapiecentrum opgericht. Hun specialiteit: mensen met depressies.

