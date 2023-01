Humberto Tan en partner Ineke na bijna 30 jaar uit elkaar: ‘Prachtige jaren gehad’

‘Normaal gesproken reageer ik niet op privé verhalen in de media, maar het lijkt me nu goed om wél iets te zeggen,’ begint Tan zijn bericht bij een foto van de twee. ‘Na bijna 30 jaar samen zijn Ineke en ik al een tijd uit elkaar. We hebben samen prachtige jaren gehad, maar gaan op harmonieuze wijze apart verder. Samen met de liefde voor onze kinderen. Verder zullen we er in de media niks over zeggen. Dat houden we privé.’