Humberto Tan terug van nooit weggeweest: ‘Als je niet wil vallen, moet je gaan liggen’

Imanuelle Grives in nieuw seizoen Ranking The Stars

23 augustus Imanuelle Grives doet mee aan het komende seizoen van Ranking The Stars. Dat bevestigt een woordvoerder van RTL vandaag nadat schaatser Kjeld Nuis een dag eerder in zijn Instagram Stories een filmpje deelde van de opnames waarin haar naam op de tribune was te zien.