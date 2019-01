Huwelijk Jody Bernal in zwaar weer door bloeiende dj-carrière

Jody en Melissa hebben twee dochters: Olivia (2) en de vijf maanden oude Poppy. Omdat Jody het zo druk heeft met shows die tot laat in de nacht doorgaan, komt de zorg van de kinderen op de schouders van Melissa terecht. Extra zwaar is het voor Melissa dat Poppy nog steeds iedere nacht wakker wordt.



,,Vroeger was het anders", zegt de manager van Jody tegen BuzzE. ,,Toen had hij een paar zangshows en dat was het, maar nu heeft Jody het heel erg druk als dj.”



Of Jody nu zijn shows gaat halveren? ,,Nee, dat gaat zeker niet gebeuren", aldus de manager. ,,Er wordt nog gezocht naar een oplossing. Ze gaan in ieder geval niet in relatietherapie: daar zijn ze allebei te eigenwijs voor.”



Jody en Melissa trouwden in 2015 stiekem op Thailand, nadat de zanger zijn vriendin in 2013 in New York ten huwelijk had gevraagd. Ze hadden toen al jaren een relatie. De huidige relatiecrisis begon al tijdens de tweede zwangerschap van Melissa, toen Jody ook al druk was met zijn dj-werk.