Huwelijk voormalig Di-Rect-zanger Tim Akkerman in zwaar weer

Boyband *NSYNC krijgt eindelijk ster op Hollywood Walk of Fame

20 maart In navolging van boybands als de Backstreet Boys en New Kids On The Block krijgt ook *NSYNC een ster op de Hollywood Walk of Fame. Op 30 april is het eindelijk zo ver, dan mogen Justin Timberlake, Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone en Chris Kirkpatrick hun tegel onthullen.