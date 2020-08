Zou er dit weekend crisisberaad zijn geweest binnen SBS 6? De nieuwe programmering en vooral de met veel bombarie in de markt gezette vrijdagavond met een stel makke schapen en een malafide campinghouder zijn – verrassing! – een grote flop. En dat terwijl de concurrentie nog met de roodverbrande bips in het zand ligt. Vraag is niet óf er ingegrepen wordt, maar wanneer.



Daarom zaterdagavond uit voorzorg even Shownieuws gekeken, het officiële pr-vehikel van Talpa, of er nieuws was. Dat viel niet mee. De rubriek is een theekransje van zogenaamde deskundigen die zichzelf om onduidelijke redenen he-le-maal geweldig vinden. Niet iets wat je als kijker voor de lol aanzet, zeg maar. Behalve dan John de Mol waarschijnlijk, die elke avond weer tevreden kan toezien hoe hij de hoofdredacteuren van de vaderlandse roddelpers met een smak geld volkomen in zijn zak heeft.