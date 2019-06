Hysterische Adele verwerkt scheiding met ‘goedkoop’ Spice Girls-kaartje

In een uitgebreide Instagrampost laat de Someone Like You-zangeres weten dat ze er nooit een geheim van heeft gemaakt hoe gek ze is van Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Sporty Spice en Scary Spice. Adele groeide in Londen op met hun muziek en besloot dit weekend met haar beste vriendinnen in de tijdmachine te stappen. ,,Ze hebben me geïnspireerd om te rennen voor mijn leven en nooit achterom te kijken’', aldus Adele, die de Spice Girls bedankt voor de ‘waanzin in haar leven’. ,,Ik zou niet zo ver zijn gekomen zonder deze vijf Britse legendes!’’