Ich bin wie du-zangeres Marianne Rosenberg zegt shows af na ongeluk

,,Marianne Rosenberg is zo getroffen door het ongeluk dat de artsen haar adviseren deze maand niet meer op te treden’’, laat haar management vandaag weten. De schlagerzangeres zou vanavond optreden tijdens de Schlagernacht in de Mercedes-Benz Arena in Berlijn. Voor 24 november stond een optreden in de Festhalle in Frankfurt gepland.



Volgens haar management kreeg Rosenberg vorige week vrijdag 9 november een ongeluk in de Berlijnse wijk Zehlendorf. Ze botste op een andere auto die haar voorrang had moeten verlenen. Ze kon de wagen naar eigen zeggen niet meer ontwijken. Het lijkt erop dat de 63-jarige zangeres geen blijvende schade overhoudt aan het ongeluk.



Haar hit Ich bin wie du bracht ze uit in 1975. Het was de opvolger van de klassieker Er gehört zu mir, waarmee ze in dat jaar tiende werd op het Eurovisiesongfestival in Stockholm.