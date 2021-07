ID&T spant kort geding tegen overheid aan om coronamaatregelen

ID&T organiseert onder meer de festivals Mysteryland, Defqon.1 Weekend Festival, Awakenings, Sensation, Thunderdome, Welcome to the Future, Amsterdam Open Air en Milkshake. In het kort geding eist de organisator een duidelijk besluit vanuit de overheid: het laten doorgaan van festival onder Fieldlab-voorwaarden of dat de overheid verantwoordelijkheid neemt. ,,Dat laatste is het betalen van onze rekeningen door middel van het garantiefonds”, stelt Van Straalen.

,,We hebben ons tijdens de Fieldlab-evementen hard ingespannen samen met de overheid en we hebben hier samen conclusies uitgetrokken. Nu trekt de overheid de handen ervan af en laten ze ons bungelen”, vindt Van Straalen. Fieldlab Evenementen heeft tijdens de coronacrisis testevenementen opgezet. Daarbij werd gekeken naar hoe er op een veilige manier evenementen georganiseerd konden worden. Het ging bijvoorbeeld om een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, een interland van het Nederlands elftal, festivals in Biddinghuizen, een marathon in Enschede en een concert in Den Haag. Bezoekers moesten zich vooraf laten testen. In totaal waren er 129.000 mensen bij de evenementen, met 103 mogelijke coronabesmettingen.

Ventilatie

Duncan Stutterheim, oprichter van ID&T, was vanavond the gast in Humberto en maakte goed duidelijk dat hij het niet eens was met de maatregelen. ,,We zitten in Fieldlab en zonder dat we ervan af weten wordt ineens heel Nederland opengegooid. En nu zijn we nauwelijks open en moeten we weer dicht, terwijl we bewijs hebben dat we veilig open kunnen,’’ vertelt hij. ,,Het gaat mijn pet ook te boven dat ze het beleid met de ventilatiesystemen per 1 juli hebben aangepast. Je hoeft nu minder vaak de lucht te verversen, terwijl met Fieldlab juist duidelijk werd dat door goede ventilatie er minder besmettingen waren.’’

Begin volgende week ligt het kort geding bij de rechter. ,,We willen nu duidelijkheid”, zegt Van Straalen. ,,We kunnen niet iedereen tot 14 augustus aan het lijntje houden. Ze kunnen ons niet meer laten bungelen.”

