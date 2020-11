Iets minder kijkers voor Sinterklaasjournaal dan een dag eerder

INTERVIEW David Guetta is de beste van de wereld, maar: ‘Ik mis het publiek enorm’

9 november Hij moest er negen jaar op wachten, maar voor de tweede keer is David Guetta verkozen tot populairste dj ter wereld. Deze krant bracht in een interview via zoom de felicitaties aan de Fransman persoonlijk over en peilde de stemming, nu de dj niet mag draaien. ,,Ik ben het beu, zoals zovelen.’’