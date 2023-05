Ik denk zomaar dat koning Charles Máxima’s gebaar op waarde heeft geschat

Jan Slagter maakte in tv-studio ‘doodsmak’ tegen plantenbak, Op1 treft maatrege­len

Omroepbaas Jan Slagter heeft vorig jaar in Studio 23 op het Mediapark in Hilversum een ‘doodsmak’ gemaakt. Dat bekende de televisiecoryfee woensdag in het Mediaforum op NPO Radio 1. ,,Het had niet veel gescheeld of ik had hier niet meer gezeten”, beklemtoonde Slagter in de uitzending.