Ik durf er heel wat onder te verwedden dat Sanne Wallis de Vries spijt had van haar keuze voor Op1

Sanne Wallis de Vries zat zich woensdag op te vreten. Dat leed geen twijfel toen de regisseur van Op1 haar subtiel in beeld bracht terwijl ze geïrriteerd op haar stoel zat te draaien tijdens de lange monoloog van Joop van den Ende. En jawel, daar was ie al, de eerste van wat een serie onderbrekingen zou worden. ,,Sorry, maar jouw verhaal is veel positiever dan het is.’’



En zo werd een gezapig tv-avondje toch nog spannend. Want er gebeurde iets aan de tafel bij Op1. Iets dat verder ging dan een discussie tussen twee boegbeelden van de culturele sector die allebei aan een andere kant van het spectrum staan. Enerzijds had je de kunstmecenas met een groot theater die een ontheffing heeft om komende weken door te draaien zoals hij dat al maanden doet. Anderzijds de kleinere zelfstandige die door de strengere maatregelen opnieuw voorstellingen gecanceld ziet worden, omdat schouwburgdirecteuren sinds de persconferentie van maandag niet meer weten wat wel en niet mag.



Wie een beetje uitzoomde was ook getuige van een andere kloof in de maatschappij. Die tussen een 78-jarige die uiterst beducht is voor het virus en uit voorzorg pas de studio binnenkwam toen hij aan de beurt was en een jonger iemand die er ondanks fervent mondkapgebruik relaxter in staat en benadrukte dat de theaters een uiterst veilige plek bleken afgelopen periode.