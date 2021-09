Ik ga zwemmen-ster Mart Hoogkamer geeft concert in Ahoy: ‘Een jongensdroom’

Zanger Mart Hoogkamer, met Ik ga zwemmen (in Bacardi lemon) verantwoordelijk voor dé zomerhit van 2021, geeft volgend jaar een concert in Ahoy Rotterdam. Het is het grootste optreden voor de 23-jarige artiest tot nu toe. In zijn hoofd zijn de voorbereidingen al begonnen. ,,Het is gaaf, maar ik wil vooral kwaliteit leveren.’’

‘What the fuck, ik ga gewoon Ahoy doen’, dacht Mart toen hij gisteravond op de bank zat na een optreden in de talkshow Jinek. Daar verraste zijn moeder Diana hem met een gouden plaat voor het nummer dat sinds enkele weken in menig hoofd zit. ,,Het is spannend, een jongensdroom die uitkomt’’, zegt hij tegen deze site, duidelijk dankbaar. ,,Dat ik dit op mijn 23ste mag doen...’’

Het succes van zijn lied was de afgelopen weken nauwelijks bij te houden, met kopposities in de Top 40 én de Singles Top 100. ,,Ik geniet er wel van, maar het komt nog niet binnen. Dat is misschien maar goed ook. Maar ik probeer er wel bewust bij stil te staan.’’

Kijk hoe Mart zijn gouden plaat kreeg, lees daaronder verder:

Toen zijn eerste grote concert in beeld kwam, wist hij meteen waar dat moet plaatsvinden. ,,Ahoy is een plek met zo’n mooie achtergrond. Alle grote namen en mijn voorbeelden hebben er gestaan, van René Froger tot André Hazes.’’

Mart zou met zijn veelzijdige stem snel een setlijstje in elkaar kunnen draaien dat hij op 9 april afwerkt, maar daar moet hij niet aan denken. ,,Het gaat om kwaliteit. Ik wil geschiedenis schrijven. Dat gebeurt nu al met het lied en de gouden plaat, maar die ben ik eigenlijk al vergeten. Ik kijk nu alleen vooruit naar Ahoy.’’

Daar belooft hij een grote show ‘met een lach en een traan’. ,,Met alle respect, ik ga daar geen nummers van Ed Sheeran zingen’’, zegt hij. ,,Ik heb een brede smaak, maar ik ben vooral van de oude hits. Van Elvis tot Céline Dion en Tom Jones.’’ Ongetwijfeld komt ook Unchained melody voorbij, dat hij zong in het strandfilmpje waarmee hij vorig jaar viraal ging:

Ik ga zwemmen betekende de afgelopen weken de grote doorbraak voor de Leidse zanger, die al jaren aan de weg timmert in het volkse circuit. Hij was eerder te zien in talentenjachten als Holland’s Got Talent en nam een lied op met Willeke Alberti.

Hoe kwam Mart op het idee voor de tekst? Hij vertelt het in deze video:

