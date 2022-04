Ik had Jaimie Vaes een betere, meer invoelende gesprekspartner gegund

The Weeknd eiste zelfde salaris als Ye voor invaloptre­den, anders geen show op Coachella

Het gat dat rapper Ye vlak voor aanvang van het Amerikaanse muziekfestival Coachella achterliet, werd vrij snel opgevuld door The Weeknd en Swedish House Mafia. Het had niet veel gescheeld of ook The Weeknd had afgezegd, omdat de organisatie hem een veel lager bedrag dan Ye aanbood voor zijn show. Daarmee ging de zanger niet akkoord, meldt Page Six.

