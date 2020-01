Ik heb de hele week geluisterd naar Stax & Toine, het went niet

Is dit NPO Radio 1? Vroeg ik me afgelopen maandag vlak na tweeën ‘s middags af. Jazeker, het was NPO Radio 1, ik luisterde naar Stax&Toine. Dionne Stax en Toine van Peperstraten nemen op ‘ontspannen en eigenzinnige manier het nieuws van de dag door’. Dat doen ze elke werkdag behalve op vrijdag, dan horen we Humberto Tan.



Het ging maandag natuurlijk over goede voornemens. Hoe houden we ze vol? We zijn allemaal kilo’s aangekomen tijdens de feestdagen, hoe krijgen we die er weer af? En mensen, het is donker buiten, maar we hebben alweer iets om naar uit te kijken, er worden nu al volop zomervakanties geboekt. Maar eerst, muziek! Lekkere jarenzeventigdisco.



Dit leek wel Radio 2 in de jaren 90, Cappuccino van Sjors Fröhlich, maar dan in duopresentatie en op de nieuws- en actualiteitenzender.



Niks mis met Cappuccino, het was een leuk, gezellig, licht, luchtig, onderhoudend programma op de zaterdagmorgen, maar waarom hier, op Radio 1, 4 keer per week van 2 tot 4?



Wacht wacht wacht, dacht ik, niet meteen zo hysterisch reageren als er iets verandert, ik moet ze even de kans geven zich te bewijzen. Ze moeten hun vorm vinden. Reken ze nou niet af op die suffige zesde januari, waarop heel Nederland nog te kampen heeft met opstartproblemen.