De thematiek van de nieuwe dramaserie De droom van de jeugd staat in schril contrast met hoe omroep KRO-NCRV de slachtoffers van Spoorloos bejegent. Er is geen contact tussen omroep en de mensen die via het programma aan de verkeerde personen zijn gekoppeld. Beter laat dan nooit is door SBS 6 overgenomen van RTL 4 en Estavana Polman gaat het programma presenteren. Angela wenst de handbalster (en tevens geliefde van Rafael van der Vaart) veel sterkte: ,,Ik heb medelijden met Estavana Polman dat ze met Henny Huisman op pad moet!”



Verder de laatste stuiptrekkingen van Gordon op tv (gaat Angela hem missen?), de nieuwe ochtendshow van 538 in het radiohoekje, Doet ie ‘t of doet ie ‘t niet met Ruben Nicolai én moeten we het wél of niet over Frank Masmeijer hebben?



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin tv-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos. Gebruik je liever je favoriete podcastsapps via Spotify of Apple? Dat kan! Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.