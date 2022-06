Ik heb zelden zo reikhalzend naar een serie uitgekeken als deze over vaginale verzakkingen

J.Lo over Superbowl met Shakira: ‘Dat was het slechtste idee ter wereld’

Jennifer Lopez was aanvankelijk niet te spreken over het idee om de Half Time Show van de Super Bowl in 2020 te delen met Shakira. De Amerikaanse vond het zelfs ‘het slechtste idee ter wereld’, zo is te zien in Lopez’ Netflix-documentaire Halftime.

