Ik hoop dat de hoofdrolspelers van Scrooge geen verkoudheid hebben opgelopen

Het hoort bij deze tijd van het jaar als een kerstkransje in de boom: goededoelenshows. Afgelopen tijd turfde ik al een avond voor de Hersenstichting, één tegen de eenzaamheid en die van zondag stond in het teken van Nationaal Fonds Kinderhulp. Over het algemeen hebben deze shows één ding gemeen: het is zelden hoogstaande tv. Het is een aaneenschakeling van treurige verhalen, stemmige liedjes en een presentator die met grafstem herhaalt hoe erg het is. Waarna het belpanel met de geijkte BN’ers in beeld komt om als kijker je schuldgevoel af te kopen middels een forse donatie.