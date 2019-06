Ik hoop dat de omroepbazen balen, M kan prima nog even door

Mental Theo komt Paul Elstak helpen in Gelredome

9:11 Liefhebbers van happy hardcore kunnen hun lol niet op. Mental Theo wordt een van de gastartiesten op het jubileumconcert 25 Years Rainbow in The Sky van Paul Elstak in Gelredome in Arnhem. De twee zijn grootheden in het genre. Mental Theo scoorde met Charly Lownoise in de jaren ‘90 hits als Wonderfull Days en Together in Wonderland.