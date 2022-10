‘Ik kijk liever naar Johnny de Mol, dan naar Khalid Kasem’

Eddie Redmayne speelt seriemoor­de­naar: ‘Een monster dat schermde met zijn empathie’

Twee Oscarswinnaars – Eddie Redmayne (The Theory of Everything, Fantastic Beasts) en Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye) – spelen de hoofdrollen in de speelfilm The Good Nurse. De film behandelt de praktijken van de Amerikaanse verpleegkundige Charles Cullen die naar schatting 40 patiënten om het leven bracht.

