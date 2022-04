Ik kon maar één ding concluderen: het was oliedom dat Winston bij Jinek ging zitten

Slachtof­fers The Voice: ‘Kabinet, kom met onafhanke­lijk onderzoek’

Advocaat Sébas Diekstra wil dat Mariëtte Hamer bij het kabinet aandringt op een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de misstanden rondom The Voice of Holland. De advocaat die een aantal slachtoffers bijstaat, heeft dat medegedeeld in een brief aan de nieuwe regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag.

12 april