Ik Vertrek, Kopen zonder Kijken, MAFS: deze Belgische versies van je programma’s zijn minstens zo leuk

Voor de laatste keer dansen op Charly Lownoise & Mental Theo: ‘Als je niet gaat hakken, kun je beter thuisblij­ven’

Charly Lownoise & Mental Theo gaven in de nacht van zaterdag op zondag hun allerlaatste optreden in de Ziggo Dome. Hardcoreliefhebbers zijn optimistisch: ‘Zij stoppen, wij blijven gaan. We vinden wel andere hardcorefeesten.’

31 juli