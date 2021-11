‘Ik voel me niet goed, Paul, ik voel me verward’: zo verliepen de laatste dagen van top-dj Avicii

In 2018 reist Avicii samen met een groep vrienden naar Oman, in West-Azië. Het ziet ernaar uit dat het eindelijk weer beter gaat met Tim Bergling. Hij werkt aan nieuwe nummers en lijkt rust te hebben gevonden na enkele turbulente jaren in zijn leven. De groep vrienden heeft het naar hun zin: ze rijden met jeeps door de duinen, kamperen op het strand en doen vaak aan meditatie, iets waar Tim zelf mee was begonnen en hem klaarblijkelijk deugd deed: ,,Tim was trots op wat hij had bereikt. Misschien had hij zich dat nog niet eerder gerealiseerd. Hij was nu vastbesloten om beter te worden, hij boekte vooruitgang”, vertellen zijn vrienden in de biografie.