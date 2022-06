Ik wilde mopperen over VI en Lubach, maar toen zag ik dat Meiland wel een kans maakt op de Televizier-Ring

De mussen van het dak, Schiphol staat op omvallen, steeds meer mensen hebben moeite om de dagelijkse boodschappen te betalen, er woedt nog steeds een oorlog in Oekraïne en straks hebben we geen koe meer over in dit land. Maar waar maakt de tv-wereld zich druk om? Hou u vast: de Gouden Televizier-Ring.