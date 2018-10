Ilja Gort staakt juridische stappen tegen parfumbedrijf om plagiaat

Gorts wijnkasteel in Frankrijk heet Chateau la Tulipe de la Garde. ,,Je mag je niet inschrijven op een merk dat niet van jou is. En dan heb je niet zozeer een probleem met mij, maar simpelweg met de wet”, stelde Gort die een merkbewakingsbureau inschakelde om Tulpp Dutch Perfume aan te schrijven. Daar was de schrik deze zomer groot toen Gort dreigde met juridische stappen.



Drie maanden later is de opluchting groot bij eigenaar Wilma Hendrix en haar dochter. ,,We hebben een zogeheten co-existentieverklaring getekend, waarbij we allebei hebben aangegeven niet in elkaars vaarwater te zitten. We hebben allebei tulp-gerelateerde artikelen en kunnen gewoon naast elkaar bestaan. Kort gezegd gaat Chateau la Tulipe de la Garde geen parfum maken en wij geen wijn. Overigens waren wij dat al niet van plan”, stelt Hendrix die de parfumlijn inmiddels uitbreidde met geurkaarsen en sieraden.