Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld Boekenweekauteurs 2022

Pfeijffer laat weten: ,,Het is werkelijk een eer om het te mogen schrijven. Het was al langere tijd een wens die ik stiekem koesterde, om ooit gevraagd te worden, en dat het nu zover is, beschouw ik als een mijlpaal in mijn carrière.’’ Rijneveld maakte een vreugdedansje toen ze het nieuws kreeg. ,,Bij het horen van het thema Eerste Liefde, wist ik meteen waar ik het essay aan wilde wijden. Ik wil de liefde vieren, in al haar facetten, in al haar verschijningen!’’