Ilse DeLange: Duncan heeft al gewonnen omdat hij altijd zichzelf is

kijkcijfers RTL 4 wint zangshow­oor­log: All Together Now stijgt, It Takes 2 zakt in

8:06 De strijd om de kijker op vrijdagavond is tussen RTL 4 en SBS 6 al enkele weken losgebarsten. RTL 4 begon sterk met All Together Now, maar moest afgelopen week plots flink wat kijkers inleveren. Deze week zit het programma van Chantal Janzen echter weer in de lift en lijkt de zangshowoorlog met SBS 6, die gelijktijdig It Takes 2 geprogrammeerd heeft staan, definitief in het voordeel van RTL 4 beslist te zijn.