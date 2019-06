Ilse DeLange op Concert at Sea: Niet met andere plek te vergelijken

Net als Bløf behoort Ilse DeLange (42) al meer dan twee decennia tot de top van de Nederlandse muziekscene. Zonder de Zeeuwse band was Concert at Sea, dat morgen begint en zaterdag eindigt, er niet geweest. ,,We braken ongeveer in dezelfde tijd door’’, vertelt DeLange. ,,Omdat we ver van elkaar vandaan zitten, zien we elkaar niet zo heel vaak. Het voelt een beetje als vrienden die niet de deur bij elkaar plat lopen, maar die het meteen gezellig hebben als ze elkaar zien. Zo kijk ik terug op de vijf keer dat ik op Concert at Sea ben geweest.’’



DeLange, die maandag aankondigde dat ze op de dag van haar optreden ook nieuwe muziek uitbrengt, houdt van de locatie. Dit jaar heeft ze op het festival gezelschap van onder anderen Live, Nielson, Davina Michelle, Golden Earring en Guus Meeuwis. ,,Ik ken geen andere plek in Nederland die daarmee te vergelijken is. Dat zorgt bij elke artiest voor een wow-effect.’’ Haar optreden is vrijdag, de dag waarop ze nieuwe muziek uitbrengt.



Concert at Sea is een inspiratiebron voor Tuckerville, haar eigen festival in Enschede, dat dit jaar aan de vierde editie toe is. ,,Het is ontzettend spannend om zo’n mega-evenement van de grond te tillen. Het moet allemaal maar lukken. Ik vind het heel mooi dat er op het podium van Concert at Sea plek is voor nieuw talent. Dat probeer ik op Tuckerville ook. Ik heb gemerkt hoe moeilijk het is zo’n festival te organiseren. Het is veel werk, het vergt een grote investering, met veel risico. Ik heb enorm veel respect voor Bløf.”