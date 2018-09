Ilse DeLange verrast fans met scannen kaartjes bij Tuckerville

De 41-jarige country-koningin van Nederland opende rond het middaguur haar eigen festival. Het is de tweede editie op Het Rutbeek in Enschede van Tuckerville. Fans gingen massaal op de foto tijdens de entree met de zangeres. ,,Er ging een gevoel van sensatie door me heen toen ik haar echt zag”, sprak een jonge fan uit Den Haag. ,,Het is heel leuk om je eigen fans te ontmoeten, nu zie je ze tenminste echt”, sprak DeLange zelf onder het scannen van de kaartjes. ,,Zo leuk dit. En het weer is ook nog goed. Vooraf gaven we voor de grap mooi weer-garantie af, dat doen we volgend jaar mooi weer!”