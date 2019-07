Imanuelle Grives gaat niet in hoger beroep

De actrice moest zich verantwoorden tegenover de raadkamer van Antwerpen voor vermeende drugshandel. In een verklaring van het management van Grives werd gesteld dat ze ‘professionele hulp nodig heeft’. Aanvankelijk claimde de Alleen Maar Nette Mensen -actrice de drugs naar binnen te hebben gesmokkeld om te oefenen voor een filmrol. In de verklaring van afgelopen vrijdag werd daar met geen woord over gerept. Justitie in België heeft nog geen enkele aanwijzing kunnen vinden voor Grives’ verhaal dat ze zich voorbereidde op een rol, aldus een woordvoerder van het OM. ,,Je zou toch zeggen dat er allang een regisseur of zo zich had moeten melden.” Ook vandaag wil haar advocaat geen uitspraken doen over de beweringen van Grives. Het management van Grives’ laat weten dat de uitspraak van de raadkamer van Antwerpen een grote teleurstelling is.

Pillen

De Rotterdamse actrice, die voorlopig uit de serie Spangas is geschreven, werd zondag aangehouden op het Belgische festival Tomorrowland met meer dan 100 xtc-, amfetamine- en MDMA-pillen, 20 gram cocaïne en bijna 10 gram ketamine op zak. Ook op haar logeeradres werden drugs gevonden. Ze verklaarde al snel dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol. Tot nu toe is echter nog geen producent, regisseur of scriptschrijver opgestaan die dat bevestigt.



De Belgische justitie ziet in het verweer van Imanuelle Grives overigens geen reden voor strafvermindering. ,,De zaak wordt getoetst en verder nagekeken, maar dat is onmogelijk een verschoningsgrond op het verhandelen van drugs. Op geen enkele manier. Met de hoeveelheden die ze op zak had niet”, zei woordvoerder Stephanie Chomé van het Parket Antwerpen van het Belgische Openbaar Ministerie (OM) al eerder tegen deze site.



Imanuelle was op televisie te bewonderen in Vechtershart en Celblok H. In 2017 was ze een van de kandidaten van Wie is de Mol?. Ook speelde ze rollen in de films Alleen Maar Nette Mensen (2012) en Tuintje in Mijn Hart (2017). Afgelopen voorjaar was ze nog te zien als kandidaat in It Takes 2 op SBS 6. Vorig jaar werd bekend dat ze een rol speelt in de nog te verschijnen AvroTros-serie Keizersvrouwen.