Imanuelle Grives werd betrapt door verhuurster Airbnb ‘die overal wit poeder en pillen zag’

Verklaring verhuurster

De verklaring van de verhuurster zelf ziet er overigens iets anders uit, blijkt uit het requisitoir dat de officier van justitie tijdens de inhoudelijke behandeling van de rechtbank voorlas: ‘De verhuurster heeft verklaard dat zij een lampje wou gaan doven dat was blijven branden. Op dat moment merkte ze dat er ‘een opmerkelijke geur’ uit de verhuurde kamers kwam. De twee slaapkamerdeuren stonden open. Toen de verhuurster binnen een kijkje nam, lagen er in twee kamers open en bloot ‘verdachte zaken’. In de grote slaapkamer lagen overal bergjes ‘wit poeder’ en hingen cannabistoppen tegen het raam. In de kleine kamer slingerden pillen in verschillende kleuren en lagen overal kleine witte envelopjes. Op het bed lagen bladen met opschriften zoals ‘eerste kwartaal’, grammen en bedragen’.’ Uit de verklaring van justitie komt daarmee een sterker beeld van de ‘dealer Imanuelle’ naar voren dan ze zelf schetst. De rechter zei later bij het uitspreken van het vonnis dat er bij Imanuelle sprake was van ‘vervaagd normbesef’. ,,De verdachte hield geen rekening met het gevaar van drugs, de overlast voor de maatschappij en het feit dat er in het verleden doden vielen.” Een van de twee vriendinnen waarmee Grives in het huis bivakkeerde (van wie er een ook veroordeeld werd), verklaarde zelfs dat ze de drugs die ze gebruikte van Imanuelle had gekocht. Grives hield in een notitieboekje haar handeltje bij. Volgens justitie heeft de verhuurster van de Airbnb ‘waar Grives een apart gevoel bij had’ niet anders gedaan ‘dan haar burgerplicht'.

Problemen

Dat de verhuurster nadat ze de kamers vol drugs had ontdekt, de politie moet hebben ingeseind, ontdekte Grives later ook. In de Volkskrant vertelt ze: ,,Op de dag van de arrestatie - de verhuurster stond erop Grives naar het festival te brengen - viel alles op zijn plek. ‘Zodra we daar aankwamen, nog voor de kaartcontrole, werden we gearresteerd door agenten in burger: meekomen. Van alle kanten kwamen ze op ons af. Ik dacht: wat is dit? De dochter van die vrouw was ineens verdwenen, die zag ik niet meer.’”



Later kreeg Grives een verklaring onder ogen die van de verhuurster bleek te zijn. ‘Onze foto, die ze op vrijdag maakte, was door haar naar de politie gestuurd. Die vrouw was door mijn spullen gegaan, had daar drugs gezien en gedacht: dit zijn vast dealers.’



Grives werd door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, en 8000 euro boete voor haar handel in drugs op Tomorrowland. Omdat je in België bij effectieve celstraffen tot één jaar na een zesde van je straf al kan vrijkomen (en omdat ze al bijna zeven weken in voorarrest zat) hoeft ze nog maar heel kort de cel in. En zelfs dát hoeft niet. De actrice mag over een paar maanden in een woning in België met een enkelband om de laatste zes dagen van haar straf uitzitten.



Imanuelle was op televisie te bewonderen in Vechtershart en Celblok H. In 2017 was ze een van de kandidaten van Wie is de Mol?. Ook speelde ze rollen in de films Alleen Maar Nette Mensen (2012) en Tuintje in Mijn Hart (2017). Afgelopen voorjaar was ze nog te zien als kandidaat in It Takes 2 op SBS 6. Eind vorig jaar was ze te zien in de AvroTros-serie Keizersvrouwen.