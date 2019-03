Imanuelle niet gediend van tikje op billen en Gordon krijgt het warm van strakke tegelvloer

Justitie Duitsland onderzoekt doodsoor­zaak model Lotte van der Zee (20)

9:35 Justitie in Duitsland is een onderzoek begonnen naar de doodsoorzaak van model en ex-miss Lotte van der Zee (20).Zij overleed op 6 maart in een universiteitsziekenhuis in de Duitse stad München. Daar werd ze twee weken in een kunstmatige coma gehouden nadat ze tijdens een wintersportvakantie in Oostenrijk was getroffen door een hartstilstand.