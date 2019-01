Imanuelle voelt zich gesmolten chocolade en Olcay altijd laatste

Serious Request geeft luistercij­fers van kwakkelend 3FM geen boost

10:24 De vernieuwde opzet van de goede doelenactie Serious Request heeft NPO 3FM geen extra luisteraars opgeleverd. Sterker nog, de geplaagde zender leverde over de periode november-december opnieuw luisteraars in, blijkt uit actuele cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek.