Imitatie en inspiratie: in de ban van Madonna

Queen of Pop 60 jaarDe Queen of Pop viert vandaag haar 60ste verjaardag. Wij riepen lezers op hun mooiste herinneringen aan Madonna te delen. De leukste op een rijtje.

Wat een lef!

Zij is, op mijn moeder na, vanaf mijn twaalfde jaar, de belangrijkste vrouw in mijn leven geweest.

Op een avond in 1985 zag ik haar voor het eerst op tv. Ze trad op tijdens Live Aid en ik was verkocht. Wat een verschijning, wat een energie, wat een lef, wat een optreden! Vanaf die avond wilde ik alles over haar weten en was ik in de ban van Madonna.

Mijn familie werd er wel eens helemaal gek van. Binnen no time hing mijn kamer vol met posters van Madonna (tot en met het plafond toe). Ik 'werd' Madonna, volgens mijn moeder.

Ik deed mee aan playbackshows en vroeg mijn moeder om kleding te maken die op haar kleding leek. Avonden voordat kaarten voor een concert in de verkoop gingen, lag ik met mijn slaapzak voor de deur van het VVV-kantoor (met mijn vader om de hoek als bewaker). Ik ging als Madonna verkleed naar al haar concerten. Ik kende alle liedjes en videoclips.

Madonna, zij heeft mij door moeilijke momenten geholpen, zonder dat ze het wist. Zij blijft altijd speciaal voor mij. Als ik haar ooit zou ontmoeten dan is mijn leven compleet.

Cindy Kaijser

Geen lolly, maar een ijsje

Hier het bewijs dat na dertig jaar Madonna nog steeds een deel van mijn leven is... mijn dochter van 9 wilde het alleen doen, als de lolly werd vervangen door een ijsje!!

Mascha en Sierrah

Zelfgemaakte moedervlek

Ik was een jaar of 9, misschien 10, toen ik Madonna voor het eerst op tv zag met Holiday.

Ik was meteen verkocht en probeerde haar én haar liedjes zoveel mogelijk te imiteren en te playbacken. Urenlang keek ik naar haar video's om maar geen danspasje te missen. Op verjaardagen ging de bank aan de kant, lp op de draaischijf en ging ik optreden voor de familie... Toen ik ouder werd, blééf ik fan: ze wist elke keer weer iedereen te shockeren en zichzelf opnieuw uit te vinden. Tot op de dag van vandaag. Ik ben nu 43 en nog steeds volg ik haar via social media. Ze heeft me in mijn tienerjaren echt gevormd en nu ze dan de 60 aantikt, weet ik het zeker: ze is en blijft The Queen of Pop!

Hierbij een paar foto's van mijn Madonna-imitatie, inclusief zelfgemaakte moedervlek!

Simoun Siewe

Powervrouw

Als klein meisje bezocht ik haar concerten, danste en zong ik uren haar nummers voor de spiegel.

Madonna heeft iets magisch, ook door haar creativiteit en transformaties. Ze is controversieel; van Like a Virgin naar Like a Prayer. De Blond Ambition-tour zal ik niet snel vergeten, waar ze masturberend op het podium een statement maakte. Zij staat voor vernieuwing, vrijheid, je dromen najagen en geloven in jezelf, gewoon een powervrouw, ze was haar tijd ver vooruit!

Nu dertig jaar later, heb ik haar vereeuwigd op reflecterend spiegelmateriaal, samen met zestien andere inspirerende vrouwen. Zij valt onder de 'Fun en Fearless Females', vrouwen van deze tijd. Met mijn reflectiekunst nodig ik andere vrouwen uit zichzelf letterlijk te zien door de ogen van Madonna als rolmodel.

Carola Pavlik

