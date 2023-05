In Aerdenhout kunnen ze het bloed van Jaïr Ferwerda inmiddels drinken

recensie The Mother: Jennifer Lopez overtuigt als mannen meppende moeder in matige Net­flix-film

Jennifer Lopez speelt zelden een tutje. Zelfs in de gemiddelde ‘romkom’ speelt ze personages met haar op de tanden. Des te verrassender dat ze nu pas een volbloed actieheldin mag zijn. In The Mother, nu te zien op Netflix, mept ze de mannen overtuigend tot moes. Jammer dat het script zo uit ChatGPT lijkt te zijn gerold.