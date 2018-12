‘In de file staan wordt zonder Edwin Evers nog vervelender dan het al was’

Video Bublé, Streisand en Grande gestrikt voor kerst-Car­pool Karaoke

20 december Voor het derde jaar op rij heeft James Corden de kijkers van zijn The Late Late Show getrakteerd op een kerstcadeautje. De talkshowhost lanceerde vanavond een speciale editie van zijn Carpool Karaoke waarin gasten van het afgelopen seizoen de kerstklassieker Christmas (Baby Please Come Home) zingen.