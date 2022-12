In de nieuwe grafkelder van de Oranjes is nu ook ruimte voor urnen

Brad Pitt verkoopt productie­huis aan Frans Mediawan voor ruim 280 miljoen euro

Filmster Brad Pitt heeft zijn filmproductiehuis Plan B Entertainment verkocht aan het Franse mediabedrijf Mediawan. Die Franse branchegenoot had volgens zakenkrant Financial Times meer dan 300 miljoen dollar, omgerekend een kleine 285 miljoen euro, over voor Plan B.

