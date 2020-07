In de Peperstraat in Amsterdam is de Jodenster even terug

,,Iedereen die hier staat, moet aan de andere kant van het bord ‘Te koop’ gaan staan,” zegt de opnameleider annex socialdistancingmanager. ,,Want als jullie hier blijven staan, is jullie reflectie in het raam te zien en jullie waren er destijds niet bij.”



In de Peperstraat – recht tegenover het pakhuis op nummer 13, waarvandaan in de Tweede Wereldoorlog illegaal Het Parool werd verspreid – vinden opnames plaats voor de film Mijn beste vriendin Anne Frank. Het is de laatste opnamedag in Nederland, voordat de Nederlands-Hongaarse crew weer verkast naar Hongarije. Eerder geplande opnamen in Hongarije, in een nagebouwd concentratiekamp dat al voor twee andere films was gebruikt, moesten in maart worden afgebroken vanwege het coronavirus.



Het door Ben Sombogaart geregisseerde drama Mijn beste vriendin Anne Frank gaat over de vriendschap tussen Hannah Goslar (gespeeld door de 15-jarige Josephine Arendsen) en Anne Frank (de 17-jarige Aiko Beemsterboer, die eerder schitterde in Vechtmeisje). Door de onderduik verliezen de meisjes elkaar uit het oog, maar drie jaar later, vlak voor Annes dood, krijgen ze weer contact in Bergen-Belsen.



De scène die vandaag wordt opgenomen, speelt vlak voordat de Franks moeten onderduiken. Hannah en Anne brengen Cissy van Marxveldts klassieker Joop ter Heul’s problemen terug naar Stella, een (fictieve) vriendin die in het script van Marian Batavier symbool staat voor de breuk met een aantal vriendinnen van Hannah en Anne. Zonder de oorlog hadden ze vriendinnen kunnen zijn, maar in de oorlog niet meer, omdat hun ouders zich aansloten bij de nazi’s, die geen Joodse vriendinnen duldden.