In de Top 40 is Nielson al eerder dicht tegen Tabitha aan gekropen

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 18. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 13 stijgers en 18 zakkers.

Slapen Met Het Licht Aan

In de Top 40 heeft Nielson al heel dicht tegen Tabitha aan mogen liggen. Tabitha stond in 2019 namelijk op nummer 1 met Hij Is Van Mij terwijl Nielson vijf weken lang op nummer 2 stond met IJskoud. Zowel Tabitha als ook Nielson scoorden toen met die hits ook meteen hun succesvolste Top 40-notering. Op Slapen Met Het Licht Aan werken Nielson en Tabitha nu samen. Afgelopen week was het nummer de Alarmschijf op Qmusic en deze week is het de hoogste binnenkomer op nummer 29.

I’m Ready

I’m Ready was misschien wel de laatste tekst die Sam Smith schreef voor zijn aanstaande album. Inmiddels is duidelijk dat dát album verre van ‘ready’ is. Smith besloot dat de titel van het album, To Die For, niet past in de huidige situatie met het coronavirus en zo waren er nog wel wat andere zaken waar aan gesleuteld moest worden. I’m Ready is wel de titel van de samenwerking met Demi Lovato. In 2018 pakte zij haar grootste hit in de Top 40 via Échame La Culpa, het nummer dat ze maakte met Luis Fonsi. De track die ze nu met Sam Smith tot een hit heeft weten te maken kwam vorige week binnen op nummer 39 en is deze week, op nummer 26, de snelste stijger.

Blinding Lights

Roses, de track van Saint Jhn die door Imanbek onder handen werd genomen, staat voor de derde week op nummer 3 en ondertussen zakken Davina Michelle en Snelle, na vier weken op nummer 1, nu naar nummer 2 met 17 Miljoen Mensen. In de Top 40 schrijft The Weeknd deze week drie bijzondere zaken op zijn naam. Blinding Lights staat voor de 17e week in de top 3 en daarmee evenaart die hit het record dat Shape Of You van Ed Sheeran in 2017 wist neer te zetten. Blinding Lights keert ondertussen voor de tweede keer terug op nummer 1 nadat zowel Smoorverliefd als 17 Miljoen Mensen tussendoor de Top 40 wisten aan te voeren. Nooit eerder steeg een nummer voor een derde keer naar de eerste plaats. Blinding Lights staat inmiddels 21 weken in de Top 40 en geen andere nummer 1-hit had ooit zoveel weken op de teller staan. Paint It Black (van The Rolling Stones), Despacito (van Luis Fonsi en Daddy Yankee) en Zoutelande (van Bløf en Geike Arnaert) stonden in de 20e Top 40-week nog op nummer 1. Blinding Lights keert dus terug op nummer 1 en is daarmee nu, voor de 9e week, de populairste hit van ons land.